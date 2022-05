Florida : Vier Hunde sterben Hitzetod im Auto – Besitzerin war beim Mittagessen

Die 25-jährige Hundebesitzerin ließ die Tiere im heißen Auto zurück. Laut ihrer Aussage hatte sie die Klimaanlage angelassen.

Tesia White aus Missouri muss sich wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten. Die 25-Jährige ließ ihre vier Hunde im heißen Auto zurück, während sie mit ihrem Freund beim Mittagessen war. Das Thermometer zeigte am 26. Mai lokal gut 30 Grad an. Wie aus einem Bericht der New Smyrna Beach Police in Florida hervorgeht, habe sie die Klimaanlage angelassen und die Fenster seien geschlossen gewesen. Auch habe sie einmal nach den Tieren geschaut, da sei alles in Ordnung gewesen.