Luxemburger betroffen: Vier Jahre Haft für betrügerische Wahrsagerin

Das Landgericht Trier hat am Dienstag die Urteile gesprochen.

Eine 55-jährige serbische Frau muss für vier Jahre wegen Betruges in Haft, weil sie eine Familie aus Luxemburg betrogen und sich bei 61 Geldübergaben rund 750.000 Euro erschlichen hat. Das teilt das Trierer Landgericht auf L'essentiel-Nachfrage mit. Die «Wahrsagerin» soll vor etwa zehn Jahren eine damals 45-jährige Luxemburgerin in einer Fußgängerzone in Trier angesprochen und ihr angeboten haben, ihr die Zukunft aus der Hand zu lesen.