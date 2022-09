Wettbewerb: Vier junge Menschen halten in Kroatien die luxemburgische Fahne hoch

Vier junge Einwohner des Großherzogtums traten beim Wettbewerb für Sicherheit im Straßenverkehr an.

Das Wetter schien nicht gerade auf der Seite der Luxemburger. Drei Tage lang regnete es beim European Traffic Education Contest (ETEC), an dem vier junge Leute aus dem Großherzogtum teilnahmen. Das hielt Caroline Fischer, Emma Streveler, Giulano Findel und Max Kunen jedoch nicht auf. Jeweils elf Jahre sind die jungen Leute. Sie reisten zusammen mit ihren engagierten Betreuerinnen Jana Peters und Sophie Montreuil zum Wettbewerb in Zadar, Kroatien, der vom 24. bis 27. September stattfand.

Müde, aber stolz

Giulano Findel und Max Kunen, beide aus Bad Mondorf konnten, trotz des Regens, einen tollen Moment im Norden Dalmatiens genießen, wo das Turnier stattfand. Nach dem Flug wurden sie mit einem Wohnmobil abgeholt, müde aber mit einem Leuchten in den Augen. «Danach haben wir am Turnier teilgenommen. Wir sind wirklich glücklich, unser Land dort vertreten zu haben», sagen die beiden.

«Nachdem die Eröffnungszeremonie viel für die Augen bot, ging es auf sehr schwierige Test-Strecken», erklärt Sophie Montreuil. Waren die Kinder anfangs «ein wenig unter Stress, konnten sie den Druck hinter sich lassen, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Wir möchten ihnen wirklich gratulieren. Bei den sehr technischen Agilitäts-Parcours sei noch Verbesserungspotential. Und an der Theorie müsse man ebenfalls arbeiten, denn bei diesem europäischen Wettbewerb gibt es acht Prüfungen (Labyrinthe, Spiele, Tests in der virtuellen Realität etc.)». Am Ende hatten die jungen Luxemburger eine Menge Spaß und durften alle ein Zertifikat mit nach Hause nehmen.