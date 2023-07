Europa Conference League: Vier Luxemburger Teams haben ein Ziel

Zwei von vier Teams treten in der zweiten Runde ins Turnier

Swift Hesperingen

Hesperingen gastiert dabei morgen (20 Uhr) zunächst auf die Insel und gilt beim Walisischen Club «The New Saints» als knapper Außenseiter. Das Rückspiel findet dann am 1.8. im Stade de Luxembourg ebenfalls um 20 Uhr statt. Im Erfolgsfalle wäre der Gegner in Runde drei (diese findet für alle Teilnehmer am 10. August und 17. August statt) dann entweder FC Struga Trim-Lum aus Nordmazedonien oder Buducnost Podgorica.

FC Differdingen 03

Die Differdinger bekommen es etwas prominenter mit NK Maribor zu tun und gelten hierbei in der Außenseiterposition. Das Hinspiel findet am Donnerstag um 19:30 Uhr in Differdingen statt und am 3. August geht es dann nach Slowenien zum Rückspiel – die Uhrzeit ist noch nicht bekanntgegeben. Im Falle eines Erfolges würde Differdingen dann zunächst in die Republik Moldau (Zimbru Chisinau) oder zu einem richtigen Kracher zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei reisen, um dann das Rückspiel in der Heimat zu bestreiten.