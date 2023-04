Mehrweg statt Einweg: Vier Monate Plastikgeschirrverbot – Luxemburger Fastfoodrestaurant zieht Bilanz

Seit rund vier Monaten gilt in Luxemburg das neue Abfallgesetz. Demnach müssen Restaurants und Fastfoodlokale auf vorher gängiges Plastikgeschirr verzichten , wenn ihre Kundschaft vor Ort speist. Seit Anfang 2023 heißt es also Mehrweg statt Einweg, für den Verzehr vor Ort. L'essentiel hat sich bei den Speisestätten nach ihrem bisherigen Fazit erkundigt.

«Wir mussten vorher kaum Geschirr abwaschen, abgesehen von der Küchenausstattung. Kürzlich sahen wir uns gezwungen, unseren Spülbereich neu auszurüsten», erzählt uns Frank Perenzin, Head of Operations Support bei Burger Brands. Für ihn und sein Team war das neu eingeführte Abfallgesetz eine Herausforderung. Die Unternehmensgruppe, die landesweit sieben Burger King- und drei Quick-Filialen betreibt, hat die Mehrweg-Umstellung noch nicht vollständig abgeschlossen. Für den Anfang wurden zwei Restaurants – in Mersch und Belval – ausgewählt. Andere sollen nach und nach folgen.

Beachtliche Verluste in der ersten Wochen

Doch nicht nur für Trinkgefäße musste was neues her. Es wurden außerdem Mehrwegbehälter für Salate und Pommes eingeführt. Dass es sich um mehrfach benutzbares Geschirr handele, sei allerdings nicht jedem Kunden bewusst. «Manchmal landet das Geschirr im Mülleimer, weil Gäste denken, es wäre Plastik», so der Manager. Darüber hinaus verschwindet auch auf anderen Wegen gern mal etwas von den neu angeschafften Servier-Utensilien. «Mal wird es von einem Gast mitgenommen oder es zerbricht versehentlich.» In den ersten Wochen sei so ein Verlust von fünf bis sieben Prozent der Becher entstanden, wie Frank Perenzin einräumt.