Elsass : Vier mutmaßliche Neonazis im Visier der französischen Justiz

Die französische Justiz hat gegen vier mutmaßliche Neonazis im Elsass Ermittlungen wegen Waffenhandels eingeleitet. Zwei von ihnen seien in Untersuchungshaft, die anderen beiden unter Auflagen freigelassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Mülhausen mit. Bei einem Einsatz mit etwa 200 Sicherheitskräften sei am Dienstag ein großes Waffenlager entdeckt worden. Darin hätten sich Kriegsgerät und rund eine Tonne Munition befunden.