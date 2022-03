In Portugal getötet - Vier Personen im Fall des toten Portugiesen in Luxemburg festgenommen

Am 5. August letzten Jahres war der Leichnam eines in Luxemburg ansässigen Portugiesen in Portugal entdeckt worden. Im November bat die Police Grand-Ducale Personen, die zur gleichen Zeit in Figuera da Foz waren, beispielsweise zum Urlaub, um Hinweise. Wie die Staatsanwaltschaft am heutigen Dienstag mitteilt, wurde der damals 46-Jährige Opfer eines Tötungsdelikts.