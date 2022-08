Bergung läuft : Vier Sportboot-Fahrer und drei Hunde kentern auf der Saar

SAARLOUIS – Der Sonntagsausflug vierer Sportboot-Fahrer endete am Nachmittag nasser als gedacht.

Die Besatzung musste sich mit einem Sprung in die Saar retten.

Ein rund fünf Meter langes Sportboot ist am Sonntag auf der Saar gekentert. Die vier Besatzungsmitglieder waren mit ihrem Boot von Völklingen kommend auf der Saar unterwegs gewesen, wie die Polizei berichtet. In Höhe der Schleuse Lisdorf dann der Schreckmoment: Die Passagiere bemerkten, dass sich das Heck des hellblauen Bootes nach und nach mit Wasser füllte. Der Bootsführer habe daraufhin sofort eine sogenannte Bilgepumpe eingesetzt, um das eindringende Wasser wieder in die Saar abzupumpen. Das Volllaufen des Gefährts konnte jedoch nicht verhindert werden.