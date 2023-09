Vier Tage festgesteckt: Jetzt bricht auch noch Corona auf Luxus-Kreuzer aus

206 Kreuzfahrtpassagiere sitzen seit Montag auf dem Luxus-Kreuzfahrtschiff Ocean Explorer fest . Fast 1400 Kilometer nordöstlich von der grönländischen Hauptstadt Nuuk entfernt bleibt den Menschen auf dem auf Grund gelaufenen Schiff nichts anderes übrig, als auf ein Rettungsschiff des Arktischen Kommandos des dänischen Militärs zu warten. Witterungsbedingt wird dieses aber erst am Freitagabend (Ortszeit) beim gestrandeten Schiff eintreffen. Nun teilten Passagiere des Luxusdampfers mit, dass es Fälle von Covid-19 unter den Menschen an Bord gibt.

Wie die Reiseagentur Aurora Expedition mitteilt, seien drei Passagiere mit dem Virus infiziert. Derzeit befinden sich diese in Isolation, während die restlichen Passagiere des Luxusdampfers in Sicherheit sind. Ansonsten gibt es derzeit keine Berichte über Verletzte. Gegenüber dem CNN-Nachrichtensender Nine News sagte eine Passagierin des Kreuzfahrtschiffs, dass sie das Gefühl habe, dass die Covid-Situation «unter Kontrolle» sei. Ihre größte Angst sei im Moment, dass ihr der Alkohol ausgehe.

In einer abgelegenen Gegend im Osten Grönlands ist das Luxus-Kreuzfahrtschiff Ocean Explorer am Montag in einem entlegenen Fjord auf Grund gelaufen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls lag die nächstgelegene Einheit des Arktischen Kommandos mehr als 1200 Seemeilen entfernt. Voraussichtlich wird diese erst am Freitag das Kreuzfahrtschiff erreichen. Die dänische Marine informierte die Küstenwache des wenige Hundert Kilometer entfernten Islands wie auch andere Kreuzfahrtschiffe in der Umgebung über die Situation und bat diese, bei einer Notfallsituation an Bord der Ocean Explorer einzugreifen.