Sorge um Infrastruktur: Vier Terabyte Fotos und Videos bei sich – Norweger nehmen Russen an Grenze fest

Wie die norwegische Justiz am Freitag mitteilte, wurde der 50-Jährige am Mittwoch am Grenzübergang Storskog im äußersten Nordosten des Landes festgenommen, als er nach Russland zurückkehren wollte. Am Freitag ordnete ein Haftrichter an, ihn für zwei Wochen in Untersuchungshaft zu nehmen. «Es gibt Grund zu der Annahme, dass der Beschuldigte versuchen wird, sich dem Gerichtsverfahren zu entziehen, wenn er nicht in Untersuchungshaft genommen wird», erklärte der Richter.

Drohnen an Energie-Infrastrukturen gesichtet

In Norwegen waren zuletzt immer wieder Drohnen an Energie-Infrastrukturen gesichtet worden, unter anderem an norwegischen Offshore-Öl- und -Gasplattformen. Diese Berichte und die Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee haben das Land dazu veranlasst, die Sicherheitsvorkehrungen an solchen Anlagen zu erhöhen. Laut norwegischen Medien wurde zuletzt am Donnerstagabend eine Drohne in der Nähe einer Gasaufbereitungsanlage in Karstö im Südwesten Norwegens gesichtet.