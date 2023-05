Italien: Vier Tote bei Bootsunglück in schwerem Sturm auf dem Lago Maggiore

Trümmerteile schwimmen im Lago Maggiore. Video: Vigili del Fuoco

Auf dem Lago Maggiore in Italien ist am Sonntag um 19 Uhr ein Touristenboot gekentert. Dabei kamen auf dem See in der Provinz Varese am Südrand der Alpen zwei Männer und zwei Frauen ums Leben, wie italienische Medien berichteten. Dabei soll es sich um drei Touristen – ein Israeli (54), ein Italiener (50), eine Italienerin (53) – sowie die 50 Jahre alte russische Frau des Bootsbesitzers handeln.

Insgesamt 23 Touristen und zwei Besatzungsmitglieder hatten sich an Bord des 16 Meter langen Ausflugsbootes befunden, als ein plötzlicher Sturm mit einer starken Windbö das Schiff zum Kentern brachte. Die Feuerwehr gab an, 19 Menschen seien danach gerettet worden. Berichten zufolge schafften es viele der Betroffenen, etwa 150 Meter an Land zu schwimmen. Fünf Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An Bord des Schiffs hatte eine Geburtstagsfeier stattgefunden.

Großeinsatz von Polizei und Rettern

Ein Such- und Rettungseinsatz mit Tauchern, Booten und einem Helikopter dauerte die ganze Nacht über an. Die letzte Leiche wurde erst am Montagmorgen um 7.15 Uhr gefunden. Auch mehrere Krankenwagen und die Seepolizei waren im Einsatz. Das Ausflugsboot sank 16 Meter tief auf den Seegrund ab.

Videoaufnahmen der Feuerwehr zeigten, wie Stühle und andere Gegenstände in dem Gewässer trieben. Der Lago Maggiore ist der zweitgrößte See Italiens und rund 65 Kilometer lang. Die Windhose war Teil eines Sturms, der die Lombardei am Sonntagabend traf und Verzögerungen am Flughafen Malpensa verursachte.

Die Carabinieri ermitteln nun die Hintergründe des Unfalls, etwa warum das Boot nicht rechtzeitig in den Hafen zurückkehrte – es hatte im Vorfeld der Tragödie Unwetterwarnungen gegeben.

