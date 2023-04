Südfrankreich: Vier Tote nach Gebäudeeinsturz in Marseille identifiziert

Nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille sind vier der sechs gefundenen Leichen identifiziert. Es handelt sich bei ihnen um drei Frauen und einen Mann zwischen 65 und 88 Jahren, wie Staatsanwältin Dominique Laurens am Dienstagvormittag sagte. Sie alle wohnten in dem eingestürzten Haus. Die Identifizierung der zwei am Abend in den Trümmern entdeckten Leichen laufe noch. Auch die Suche nach zwei weiteren Vermissten dauere an. Alle acht Bewohner des Gebäudes wurden nach dem Einsturz vermisst.