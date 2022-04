Chemnitz D : Vier tote Personen in Haus gefunden –Polizei rätselt über Tathergang

Handelt es sich um ein Delikt innerhalb Bekannten oder wurden sie Opfer eines Verbrechens? Der Fall wirft Fragen auf, laut Nachbarn gab es zumindest Spannungen zwischen den vier verstorbenen Personen.

Was war an Ostermontag in dem großen Haus mit Umschwung geschehen? Die Polizei fand bei Hereinbruch der Dunkelheit in einem Anwesen in Mittelbach nähe Chemnitz in einem Haus vier leblose Personen. Ein sofort herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Bei den Verstorbenen handelt es sich um die Hausbewohner, zwei Männer (32/72) und zwei Frauen (34/69). Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge sind alle vier Personen gewaltsam zu Tode gekommen.