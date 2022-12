Luxemburg: Vier Tote und Dutzende Verletzte – Das Handy am Steuer fordert seinen Tribut

Während der Autofahrt zu telefonieren, erhöht das Unfallrisiko um das Dreifache. Nachrichten zu lesen, oder zu schreiben, sogar um das 23-Fache, so das Ministerium.

Radarfallen, die das Halten eines Handys am Steuer erkennen, sollen es bis auf Weiteres in Luxemburg nicht geben, wie der Mobilitätsminister erklärte. Dennoch verfolge er deren Entwicklung im Ausland mit Interesse. Dem ADR-Abgeordneten Jeff Engelen, der ihn zu diesem Thema befragte, übermittelte er die Zahlen der Unfälle, bei denen die Benutzung von Mobiltelefonen am Steuer eine Rolle spielte.