Bonneweg: Vier Unbekannte verletzen Autofahrer mit Stichwaffe

Vier Unbekannte haben am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Luxemburger Bahnhofsviertel in der Route de Thionville einen Autofahrer mit einer Stichwaffe angegriffen. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Beamten in Bonneweg eintrafen, «waren die Angreifer sogleich geflüchtet und konnten vorerst nicht mehr angetroffen werden», heißt es in der Pressemitteilung.