Luxemburg: Vier Verletzte auf der A3 - eine Person von Tram angefahren

Am Samstagabend wurde eine Person leicht verletzt, nachdem sie kurz vor 20 Uhr von einer Straßenbahn auf dem Boulevard Royal in der Hauptstadt erfasst worden war.

Zwei Stunden zuvor ereignete sich in Kayl, in der Rue de Tétange, ein glimpflicher Unfall mit zwei Autos.

Ebenfalls am Samstagabend wurde die Feuerwehr zu einem Containerbrand in Baschleiden, in der Gemeinde Boulaide, gerufen. In Monnerich kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung. Auch hier war die Feuerwehr vor Ort.