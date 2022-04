Luxemburg : Vier Verletzte bei vier Unfällen am Dienstagmorgen

LUXEMBURG – Die Rettungsdienste hatten am Dienstagmorgen alle Hände voll zu tun. Im ganzen Land haben sich Unfälle ereignet.

Die Rettungsdienste des Landes mussten am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu vier Verkehrsunfällen ausrücken, bei denen jeweils eine Person Verletzungen davongetragen hatte. Das geht aus dem Bericht des CGDIS hervor. Der erste Unfall ereignete sich um 7.40 Uhr in der Rue de la Poste in Belvaux.