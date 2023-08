Rheinland-Pfalz: Vier Verletzte bei zwei Unfällen auf demselben Autobahn-Abschnitt

Vier Menschen sind bei zwei Unfällen auf der Autobahn 63 Richtung Kaiserslautern leicht verletzt worden, darunter zwei Kinder. Zunächst hatte ein 58 Jahre alter Fahrer am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache bei Alzey die Kontrolle über sein Auto verloren und war erst rechts gegen die Leitplanke und dann in die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei am Montag berichtete.