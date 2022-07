Leichtathletik-Star : Vierfacher Olympiasieger Mo Farah lebt unter falscher Identität

Der vierfache Langstrecke-Olympiasieger Mo Farah (39) lebt seit 30 Jahren unter einer falschen Identität. Nun räumt er in seiner Dokumentation damit auf.

Der britische Langstreckenläufer Mohamed Farah hat in einer BBC-Dokumentation erstmals offenbart, dass er unter einem falschen Namen lebt. «Die Wahrheit ist, dass ich nicht der bin, für den Sie mich halten», sagte der viermalige Leichtathletik-Olympiasieger von London 2012 und Rio 2016 (jeweils über 5000 und 10.000m) in vorab veröffentlichten Auszügen der Sendung mit dem Titel «The Real Mo Farah» (Der echte Mo Farah).

Der aus Somalia stammende 39-Jährige gab an, als Hussein Abdi Kahin geboren worden zu sein in einer Region, die sich inzwischen als Somaliland weitgehend selbstständig gemacht hat. Anders als früher von ihm dargestellt, hätten seine Eltern nie in Großbritannien gelebt, sagte Farah. Stattdessen sei sein Vater im Bürgerkrieg ums Leben gekommen und er von seiner Mutter getrennt worden. Als Neunjähriger reiste er schließlich ins Vereinigte Königreich. «Ich wurde illegal unter dem Namen eines anderen Kindes als Mohamed Farah nach Großbritannien gebracht», so der Spitzensportler.