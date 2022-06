Montana, USA : Vierjähriger Junge überlebt zwei Tage alleine in der Wildnis

In seinem Pyjama spielte er mit dem Hund im Garten – und war plötzlich verschwunden. Zwei Tag später fand man den Jungen in der Wildnis in verhältnismäßig guter Verfassung.

1 / 4 Der erst vierjährige Ryker Webb hatte im Garten mit seinem Hund gespielt, als er spurlos verschwand. Lincoln County Sheriff's Office Zwei Tage lang war der Junge in der Wildnis von Montana verschollen. (Symbolbild) IMAGO/YAY Images An der umfassenden Suchaktion nach dem Jungen waren 53 Personen beteiligt – Helikopter, Drohnen und Hunde kamen auch zum Einsatz. IMAGO/AAP

Der vierjährige Ryker Webb spielte im Garten mit seinem Hund, als er plötzlich spurlos verschwand. Am Freitag, um 17 Uhr Ortszeit, wurde der Junge aus dem US-Bundesstaat Montana als vermisst gemeldet.

Was folgte war eine beispiellose Suchaktion: 53 Personen waren beteiligt – es kamen Hunde, Drohnen und Helikopter zum Einsatz. Gemäß dem Büro des Sheriffs wurde die Suche durch äußerst schlechte Wetterverhältnisse behindert. In der Nacht auf Samstag fielen die Temperaturen auf vier Grad, zudem kam es zu schweren Regenfällen. Zusätzlich erschwerte die Vegetation das Vorankommen im Gelände.

Nach zwei Tagen fand man schließlich den vierjährigen Ryker – hungrig, durstig, unterkühlt und dazu mit blutiger Nase, jedoch insgesamt angesichts seines Abenteuers im Nordwesten Montanas in guter Verfassung, so die Behörden. Trotz der aufregenden Aktion war das Kind gut gelaunt – und noch immer im Pyjama, den es bei seinem Verschwinden getragen hatte. Zur Untersuchung wurde Ryker ins örtliche Krankenhaus gebracht.