Rheinland-Pfalz : Vierköpfige Familie bei Verkehrsunfall schwer verletzt

WÖRTH AM RHEIN – Ein 75 Jahre alter Autofahrer hat auf einen Waldparkplatz abbiegen wollen und den entgegen kommenden, mit einer Familie besetzten Wagen übersehen.

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Eine vierköpfige Familie ist beim Zusammenstoß zweier Autos in Wörth am Rhein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 75 Jahre alter Autofahrer auf der Kreisstraße K15 in Richtung Schaidt links auf einen Waldparkplatz abbiegen und übersah dabei einen mit einer Familie besetzten Wagen im Gegenverkehr.