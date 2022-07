Niederlande : Vierköpfige Familie kentert mit Kanu – nur Tochter (7) überlebt

Nach dem tragischen Kanu-Unfall einer deutschen Familie in den Niederlanden ist ein Mann tot geborgen worden, vermutlich der Vater. Nur eine Tochter der vierköpfigen Familie wurde bisher gerettet. Die Polizei teilte am Freitag mit, dass der tote Mann bereits am späten Donnerstagabend aus dem Gewässer Veluwemeer geborgen worden sei. Die Suche nach der nun noch vermissten fünf Jahre alten Tochter wurde fortgesetzt. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass sie ebenfalls nicht überlebte. Es würden nun auch Bagger eingesetzt, teilte die Polizei in Biddinghuizen etwa 75 Kilometer im Nordosten von Amsterdam mit.