Corona in Luxemburg : Vierte Dosis für Risikopatienten freigegeben

LUXEMBURG – Das Gesundheitsministerium hat präzisiert, für wen eine vierte Impfdosis in Frage kommt.

Gefährdete Personen können sich nun in Luxemburg eine vierte Dosis des Impfstoffs spritzen lassen. Dies hatte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in seiner wöchentlichen Bilanz empfohlen. Am Donnerstagmorgen erläuterte das Ministerium genauer, wer für die zusätzliche Dosis in Frage kommt.