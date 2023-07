Luxemburg : Vierter Polizist im Misshandlungsfall eines Betrunkenen festgenommen

LUXEMBURG – Am Samstag sollen mehrere Polizisten einen betrunkenen Mann bei der Unterbringung in einer Ausnüchterungszelle körperlich misshandelt haben. Am Montag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass drei Polizisten festgenommen wurden. Nun kam ein weiterer Polizist in U-Haft.