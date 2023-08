«Vigilance jaune»: Meteolux warnt vor Hagel, Schauern und Böen

Bis 19 Uhr gilt am Freitag für ganz Luxemburg eine Wetterwarnung der ersten Stufe: potenzielle Gefahr. Laut des Wetterdiensts besteht das Risiko mäßiger bis starker Gewitter. «Hagel, kräftige Regenschauer und starke Böen» seien möglich, so Meteolux. In der kommenden Nacht soll es aber zumeist trocken bleiben.