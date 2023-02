New York : Viktoria will jünger sein und vergiftet Doppelgängerin Olga mit Käsekuchen

Viktoria Nasyrova soll den Kuchen mit dem starken Beruhigungsmittel zum Haus der Frau in Queens gebracht haben. Ihr Ziel war, später die Identität des Opfers zu übernehmen.

In New York ist eine Frau schuldig gesprochen worden, die mit einem vergifteten Käsekuchen ihre Doppelgängerin töten wollte. Die Staatsanwaltschaft teilte am Donnerstag mit, die 47-Jährige habe den Pass der Frau und ihre Wertsachen stehlen wollen. Dafür habe sie einen Käsekuchen mit einem starken Beruhigungsmittel versetzt. Die Geschworenen befanden sie des versuchten Mordes für schuldig.