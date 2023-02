Montecito: Villa aus Meghans und Harrys Netflix-Doku steht zum Verkauf

Das Anwesen in Montecito, einer Stadt in Kalifornien, in dem große Teile der erfolgreichen Netflix-Dokumentation um Prinz Harry und Herzogin Meghan gedreht wurden, steht zum Verkauf: 33,5 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 31 Millionen Euro, will das Immobilienunternehmen Santa Barbara Brokers dafür sehen.