Seit Börsengang : Villeroy und Boch erzielt höchsten Gewinn seit 1990

METTLACH – Der saarländische Keramikhersteller hat im vergangenen Jahr seit seinem Börsengang vor mehr als 20 Jahren einen Rekordgewinn erzielt.

Blick auf den Barockbau der ehemaligen Benediktinerabtei in Mettlach direkt an der Saar, der Sitz von Villeroy & Boch.

Der Keramikhersteller Villeroy und Boch hat im vergangenen Jahr den höchsten Gewinn vor Zinsen und Steuern seit seinem Gang an die Börse im Jahr 1990 erzielt. Das operative Ergebnis (Ebit) wuchs im Vergleich zum Vorjahr um knapp 87 Prozent auf 92,8 Millionen Euro, wie der Vorstandsvorsitzende Frank Göring am Donnerstag im Mettlach im Saarland mitteilte. Der Umsatz des Konzerns stieg um 18 Prozent auf 945 Millionen Euro.

In der Pandemie hätte sich das Konsumverhalten der Verbraucher «massiv und nachhaltig in Richtung Nutzung digitaler Medien» verschoben. «Und da sind wir eben sehr gut vorbereitet gewesen», sagte Göring. Hinzu komme, dass Villeroy und Boch sich in den vergangenen Jahren auch in seinen Strukturen neu aufgestellt habe: Das Unternehmen mit seinen zwei Bereichen Bad und Wellness sowie Dining und Lifestyle arbeite nun «verschlankt und fokussiert».