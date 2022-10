Diese Woche im Kino : Viola Davis will mit «The Woman King» Frauen bestärken

«The Woman King»

«Das Publikum muss mehr Kriegerinnen sehen», erklärte Viola Davis bei der Weltpremiere in Toronto. «Ich hoffe, dass Frauen den Kampfgeist des Films verinnerlichen und lernen, dass sie die Macht haben, das Narrativ zu ändern.» Prince-Bythewood war es wichtig, die Frauen nicht nur als eindimensionale, knallharte Killerinnen darzustellen: «Wir wollen ihre Menschlichkeit zeigen, die Fülle ihres Lebens, den Fakt, dass ihre Verletzlichkeit eine Stärke ist, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie töten», so Prince-Bythewood bei «The Cut». «Die Geschichte handelt auch von Schwesternschaft», sagt Davis zur «Washington Post».

«Mona Lisa and the Blood Moon»

«Mona Lisa and the Blood Moon»

«The Woman King» «Mona Lisa and the Blood Moon» «Lieber Kurt» Ich weiß es noch nicht. Ich habe schon was anderes vor.

Was schaust du dir im Kino an?

«Mona Lisa and the Blood Moon»

Eine Blutmondnacht befreit Mona Lisa Lee (Jeon Jong-seo). Zehn Jahre hat sie in der Psychiatrie verbracht, einen Großteil davon in einer Zwangsjacke. In dieser Nacht nutzt sie ihre mysteriöse Gabe: Sie kann die Handlungen anderer Menschen steuern und so gelingt es ihr, auszubrechen.