Arbeiten in Luxemburg: Virtuelle Welten schaffen reale Arbeitsplätze

«Vor fünf Jahren galten wir als eine Gruppe von Strebern. Die Eltern waren nicht bereit, ihre Kinder einen Beruf im Bereich Videospiele wählen zu lassen. Heute kann niemand mehr leugnen, dass die virtuelle Welt Zukunft hat. Wir sehen uns mit einer Welle an Praktikanten konfrontiert, darunter viele weibliche Profile», erklärt Matthieu Bracchetti, Direktor von Virtual Rangers, einem Kreativstudio für Virtual und Augmented Reality.

Diese beruflichen Zukunftsperspektiven laufen heute zum großen Teil über das Metaverse. Dieses persistente digitale Universum, in dem sich die Nutzer über ihren Avatar bewegen und interagieren können, befindet sich noch in der Anfangsphase. «Parallelen zu seiner Entwicklung mit dem einer Website liegen nahe. Das Metaverse wird neue Nutzererfahrungen schaffen. Wir sehen eine echte Begeisterung seitens der Unternehmen, die in dieser Welt existieren wollen», stellt der Direktor fest, dessen Unternehmen sein eigenes kleines Großherzogtum, das Metaverse Luxemburg, gegründet hat.