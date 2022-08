Schild enthüllt : Vitali Klitschko dankt der Hauptstadt für den «Boulevard de Kyiv»

Im Juni hatte der Gemeinderat von Luxemburg-Stadt beschlossen, als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, die neue Verkehrsachse in der Hauptstadt nach der ukrainischen Hauptstadt zu benennen. Seit dem heutigen Donnerstag prangt dort offiziell das Straßenschild des «Boulevard de Kyiv». Zur Enthüllung anwesend waren unter anderem Bürgermeisterin Lydie Polfer, Nataliia Anoshyna, Vertreterin der Ukraine in Luxemburg und Nicolas Zharov, Vorsitzender der ASBL «LUkraine».

«Die Stadt Luxemburg möchte damit eine starke Botschaft der Solidarität, Ermutigung und Unterstützung für das ukrainische Volk senden», heißt es in der Pressemitteilung zur Enthüllung. Eine Botschaft, das in dem Land, das unter dem russischen Angriffskrieg leidet, angekommen zu sein scheint. In einem Brief hat Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko seinen Dank ausgedrückt.

In der schweren Zeit, die das Land durchmache, sei es der Stadt gelungen «eine symbolische Brücke zwischen Luxemburg und Kiew zu bauen», so Klitschko an Bürgermeisterin Polfer. «Auch in den schwierigsten Zeiten finden Menschen wahre Freunde. So schreibe ich, um aufrichtig für die aktive Unterstützung, die Sie und Ihre Stadt der Ukraine und Kiew leisten, zu danken.» Nach dem Krieg hoffe er auf eine «lebendige und aktive Partnerschaft».