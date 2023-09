Vittoria Ceretti: Leonardo DiCaprio knutscht mit 25-jährigem Topmodel in Club

DiCaprio und Ceretti: Kennenlernen in Cannes

Es ist nicht ganz klar, wie lange sich die beiden schon daten. Kennen gelernt haben sollen sie sich am Filmfestival in Cannes diesen Mai, als DiCaprios Film «Killers of the Flower Moon» Premiere feierte. Seither scheinen sie den Kontakt aufrechterhalten zu haben. Ende August wurden sie dabei gesehen, wie sie sich gemeinsam ein Eis in der kalifornischen Stadt Santa Barbara gönnten.