Luxemburg: Viviane Reding zieht sich aus der Politik zurück

Nach 43 Jahren beendet die langjährige EU-Kommissarin Vivane Reding (CSV) ihre politische Karriere. Das hat die CSV am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Ihren Parteigenossen gegenüber hatte sie den Schritt bei einem Besuch der CSV in Berlin angekündigt. «43 Jahre habe ich mein Bestes gegeben, um das Leben in Luxemburg und in Europa zu verbessern», so die Politikerin.