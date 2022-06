Umweltfreundlich : «Völlig nachhaltig» – Vettels Spritztour im alten Formel-1-Auto

Umwelt-Aktivist Sebastian Vettel macht vor dem Formel-1-Rennen in Silverstone ganz ohne schlechtes Gewissen eine Spritztour in einem alten Rennwagen. Zu Ehren des 30. Jubiläums des WM-Titelgewinns von Nigel Mansell steuert der Hesse am Sonntag für zwei Showrunden dessen damaligen Boliden, betankt mit CO2-neutralem Kraftstoff. Er werde «auf völlig nachhaltige Weise fahren», kündigte Vettel am Donnerstag auf seiner Internetseite an.