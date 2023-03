Frankreich: «Völlig unerwartet» – Archäologen finden Steintafeln mit Pferden 

Bei Ausgrabungen in dem Dorf Bellegarde in Südfrankreich haben Archäologen zu ihrer Überraschung in Stein eingravierte Darstellungen von Pferden entdeckt. Der Ort sei offenbar bereits vor etwa 20.000 Jahren vor Christus besiedelt gewesen, erklärten Spezialisten des französischen Archäologie-Instituts Inrap am Donnerstag vor Journalisten. Die gefundenen Abbildungen von Pferden seien «besonders selten in Südostfrankreich – und völlig unerwartet vor den Toren der Camargue», sagte der Leiter des Ausgrabungsprojekts, Vincent Mourre.