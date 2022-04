Bewertung «in finaler Phase» : Volkswagen bestätigt Pläne von Audi und Porsche für Formel-1-Einstieg

Audi und Porsche haben eine Hürde für einen möglichen Einstieg in die Formel 1 ab 2026 genommen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG bestätigt die Pläne der beiden Konzernmarken. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Der deutsche Autobauer Audi erwägt, in die Formel 1 einzusteigen.

Audi und Porsche können ihre Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der Audi AG bestätigten in einer Sitzung am Donnerstag «Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1». Dies teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.