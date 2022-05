Rheinland-Pfalz : Voll besetzter Kleinbus kollidiert beim Überholen mit Linienbus

LEUBSDORF – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem mit acht Personen besetzten Kleinbus, einem Pkw und einem Linienbus sind sieben Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.

Bei einem Unfall mit einem Linienbus, einem Kleinbus und einem Auto sind am frühen Mittwochmorgen im Kreis Neuwied sieben Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Fahrer des mit insgesamt acht Menschen besetzten Kleinbusses habe in einer unübersichtlichen Linkskurve in der Gemeinde Leubsdorf versucht, den Linienbus zu überholen, teilte die Polizei in Neuwied mit.