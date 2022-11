Jean Asselborn: «Volle Unterstützung» Luxemburgs für die Ukraine

LUXEMBURG – Waffen, Aufnahme von Flüchtlingen, EU-Kandidatur, Sanktionen gegen Russland. Jean Asselborn bekräftigte am Dienstag in seiner Erklärung zur Außen- und Europapolitik in der Cambre die Unterstützung des Großherzogtums für die Ukraine.

Editpress

«Der Krieg in der Ukraine hat einen großen Paradigmenwechsel in der globalen geopolitischen Ordnung bewirkt». Mit diesen Worten leitete Außenminister Jean Asselborn (LSAP) seine außenpolitische Erklärung in die Abgeordnetenkammer ein.

Von Syrien bis Afghanistan über das Horn von Afrika und China ließ der Chef der luxemburgischen Diplomatie die großen internationalen Konflikte und Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt Revue passieren. Der umfangreichste Teil seiner Rede betraf jedoch die Situation in der Ukraine, die auf die «volle Unterstützung» des Großherzogtums zählen kann.

«Luxemburg lieferte zum ersten Mal Waffen»

Weil Russland «das Völkerrecht missachtet hat, indem es den Krieg auf den europäischen Kontinent zurückgebracht hat», so die Worte des Ministers. Der Konflikt in Osteuropa habe auch unbestreitbare Auswirkungen auf Luxemburg. «Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat das Großherzogtum Waffen geliefert, und zwar für 72 Millionen Euro, was 16 Prozent des Verteidigungshaushalts entspricht», betonte Jean Asselborn.

«Die Fortsetzung des Krieges durch Russland wird zu neuen EU-Sanktionen führen», versprach Asselborn, der den Beitrittskandidatenstatus der Ukraine und Moldawiens unterstützt. Luxemburg unterstütze die Aussicht auf eine Erweiterung des Westbalkans und setze sein Engagement für die Verankerung der EU-Werte und -Prinzipien in der Region fort.

In einer Rede, in der es vor allem um die Verteidigung der Menschenrechte ging, wies der LSAP-Minister auf die «Meinungsverschiedenheiten mit China» hin. Die Ernährungsunsicherheit in Afrika, wo das Sicherheitsrisiko durch terroristische Gruppen – insbesondere in der Sahelzone – fortbesteht, aber auch auf das «brutale Vorgehen» im Iran gegen Demonstrierende oder die «schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt» im Jemen wurden erwähnt.