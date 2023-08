Volles Programm: 3,2,1, Go – Los geht's mit der Schueberfouer

Klappe, die sechshunderteinundachtzigste. Am heutigen Mittwochabend um 17 Uhr geht es endlich los. Die Schueberfouer wird – aller Voraussicht nach bei Kaiserwetter – von der Bürgermeisterin der Hauptstadt Lydie Polfer (DP) feierlich eröffnet. Fieberhaft wurden in den vergangenen Tagen die allerletzten Vorbereitungen vorgenommen und nun ist auf dem Parkplatz des Glacis alles ready to go.

Am Jahrgang 2023 nehmen 211 Schaustellerbetriebe teil, mit spektakulären Attraktionen, Kinderkarussells, Schießbuden aber auch traditionell mit Restaurants und Getränkeständen. Neben den allseits bekannten Klassikern für groß und klein gibt es auch zahlreiche Neuheiten , wie etwa den beeindruckenden «Airwolf Sky Control». Der Betreiber der Attraktion gibt zu, dass dies eher was für Action-Liebhaber sei, und zeigt sich beeindruckt «von den gigantischen Ausmaßen der Schueberfouer».

Actiongeladen und auf dem Stand neuester Technik

Heißluftballons warten bei der Fouer darauf, Kinder in die Luft steigen zu lassen, während sich die Eltern in Gastronomien wie «Taverne Gambrinus», «The Alchimist», «Pornet» oder der «Backfischrutsche» zum ersten Mal satt essen können. Unterm Strich bleibt ein volles Programm an Vergnügung für die kommenden 20 Tage. Zum Abschluss gibt es am 11. September um 22 Uhr dann das Feuerwerk an der Brücke Grande-Duchesse Charlotte. Danach heißt es wieder fast ein Jahr warten für die Neuauflage der Schueberfouer 2024!