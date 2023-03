Klare Meinung: «Vollidioten» – Til Schweiger ätzt gegen Klima-Kleber

Getty Images for Constantin Film

Das Thema kam an einem Event zur Premiere seines Filmes «Manta Manta - Zwoter Teil» auf.

Der Schauspieler bezeichnet sie als «Vollidioten» und «große Plage in diesem Land».

Nach über 30 Jahren hat es Til Schweiger (59) wieder in sein Kult-Auto zurückgeschafft. Gemeinsam mit dem Original-Cast veröffentlicht er am 30. März den zweiten Teil von «Manta, Manta». Es wäre wohl keine Film-Veröffentlichung des Deutschen, wenn der Schauspieler nicht drumherum wieder für Schlagzeilen sorgen würde. Wie man es von ihm kennt, nimmt er mal wieder kein Blatt vor den Mund. Zu einem aktuellen Thema hat Til Schweiger nämlich ebenfalls eine starke Meinung.

Von der deutschen «Bild» wurde er auf die Aktionen der Klimaaktivisten angesprochen, welche regelmäßig für Schlagzeilen und Verkehrsstillstände sorgen: «Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.»

Er geht sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnet Klima-Kleber im «Bild»-Interview als «große Plage in diesem Land». Schweiger führt fort: «Die werden teilweise dafür bezahlt, bekommen bis zu 1500 Euro im Monat dafür. Es gibt dafür sogar Trainingscamps, in denen sie unter anderem lernen, welcher Kleber bei welcher Witterung am besten hält.»