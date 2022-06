Luxembourg Air Rescue muss ausrücken : Vollsperrung auf der A8 nach schwerem Unfall

PERL – Am Pfingstsonntag hat sich auf der A8 Richtung Saarland ein schwerer Autounfall ereignet. Wie uns ein L`essentiel-Leser mitgeteilt hat, ist die Strecke infolge des Unfalls vollgesperrt. Auch die Luxembourg Air Rescue soll im Einsatz gewesen sein.

Am Pfingstsonntag soll es auf der A8 zwischen dem Grenzübergang Perl und Perl-Borg zu einem schweren Unfall gekommen sein. Die Luxembourg Air Rescue sei ebenfalls am Unfall-Einsatz beteiligt.

Am heutigen Sonntag ist es auf der A8 zwischen dem Grenzübergang Perl und Perl-Borg zu einem schweren Unfall gekommen. Nach Informationen, die uns dank einem L`essentiel-Leser vorliegen, gibt es mindestens zwei am Unfall beteiligte Autos – eines davon soll sich überschlagen haben und auf dem Dach gelandet sein. Auch ein Hubschrauber der Luxembourg Air Rescue soll am Rettungs-Einsatz beteiligt sein. Der ADAC warnt vor herumliegenden Gegenständen und Personen auf der Fahrbahn. Die A8 auf dem Teilabschnitt ist vorerst gesperrt. Der Verkehr wird bei der Ausfahrt Perl umgeleitet.