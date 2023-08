Vom Aldringer in die Bronx: Wie Hip-Hop-Kultur jungen Luxemburgern hilft

Looping, wie der bald 50-jährige Erzieher genannt wird, hatte in diesem Sommer eine besondere Einladung. Zusammen mit seinem Sohn und seinem Bruder Chris erlebte er eine «unvergessliche Zeit in New York», wo im Stadion der Yankees in der Bronx das 50-jährige Jubiläum des Hip-Hop gefeiert wurde. Hier hatte die Kultur 1973 ihren Anfang und heutige Größen wie Snoop Dogg, Whiz Khalifa und Lil Wayne – welche auch zu den Favoriten von Loopings Jugendlichen gehören – waren mit dabei.

Luxemburger Hip-Hop begann am Aldringer

Looping schwelgt in Erinnerungen: «Wir haben Hip-Hop 1988 in Luxemburg entdeckt, wir kannten gerade mal LL Cool J und ein paar Rapper.» Sein über 30-jähriges Wissen über die Kultur versucht er heute an die Jugend weiterzugeben. Er will den jungen Leuten klarmachen, dass «diese Bewegung auf der Straße begann, dass die damaligen Jugendlichen die Kunst des Rap, des Tanzes aufnahmen, um von der Straße wegzukommen.» Looping selbst betrachtet sich nicht als Historiker, sondern eher als Botschafter der «Hip-Hop-Kultur an die Jugendlichen.»