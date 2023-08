Luxemburg: Vom Bahnhof bis zur Polizeiwache – Randalierer sorgt für Chaos

Die Ereignisse begannen am Samstagabend am Bahnhof von Esch/Alzette.

Ein denkwürdiger Abend am Bahnhof von Esch/Alzette. Auch wenn es hier immer wieder zu Störungen durch Betrunkene kommt, fiel ein Mann am Samstagabend gegen 22.20 Uhr besonders auf.

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, habe der Betrunkene am Bahnhof getobt und randaliert, bevor eine Streife eingegriffen habe. Der Mann sei «auf einem Stuhl sitzend» angetroffen worden. Angesichts seines Zustands und der Gefahr, die er für sich und andere darstellte, sei er in eine Ausnüchterungszelle gebracht worden.