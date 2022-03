Monica Semedo : Vom Fernsehen ins Europäische Parlament

LUXEMBURG – Mit fast 35 Jahren ist die Luxemburgerin Monica Semedo zum ersten Mal Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie wird sich für die Liberalen einsetzen.

«Ich bin sehr stolz darauf, ein Land zu vertreten, in dem 170 Nationalitäten zusammenleben», sagt Monica Semedo.

Im Alter von zwölf Jahren begann Monica Semedo bereits Jugendprogramme im luxemburgischen Fernsehen zu moderieren. Sie war früh in einem Gesangswettbewerb entdeckt worden und war auf RTL Télé Lëtzebuerg in Häppi Diwwi, Planet RTL und Planet Hits zu sehen. Später präsentierte sie auch das Wetter.

Im vergangenen Jahr beschloss Monica Semedo, sich bei den Parlamentswahlen im östlichen Wahlbezirk mit der DP in die Politik einzubringen. Für die Chamber hat es im Oktober des letzten Jahres nicht ganz gereicht, doch am Sonntag wurde sie nun zusammen mit Charles Goerens in das Europäische Parlament gewählt.