«Love Island»: Vom Fußballrasen zur Liebesinsel – Luxemburger Kicker bei Dating-Show

Spektakulärer «Transfer» in der 2. luxemburgischen Liga, der vierthöchsten nationalen Spielklasse: Auf eher ungewöhnliche Weise verliert der FC Green Boys aus Harlange-Tarchamps eine seiner Galionsfiguren. Der 25-jährige Kicker Issam Ben Moussa wechselt Stollenschuhe und Lederball gegen Sommer, Sonne und heiße Flirts. Neues Zuhause des Belgiers ist der Prime-Time-Sendeplatz des französischen Senders W9. Er ist einer der Teilnehmer der Reality-Show «Love Island» und hält auf den Kanaren Ausschau nach einer neuen Liebe.

Bei dem Format, das auch in Dutzend anderen Ländern über die TV-Bildschirme von Dating-Reality-Show-Liebhabern flimmert, treffen elf Singles aufeinander, um zwei feucht-fröhliche Wochen miteinander zu verbringen und die Insel bestenfalls mit einer neuen Liebschaft zu verlassen.

«Wir hatten nicht die Absicht, uns so zum Gesprächsstoff zu machen. Es wäre uns lieber gewesen, man würde wegen unserer Ergebnisse über uns sprechen», erklärte Vereinspräsident Alain Lonsdorfer sichtlich amüsiert am vergangenen Dienstag gegenüber der Zeitung Le Figaro. Der Verteidiger, der ursprünglich aus dem belgischen Sprimont kommt, war erst diese Saison zu den FC Green Boys gestoßen. Mit dem Belgier glaubte der Verein sogar fest an den Aufstieg in die erste Liga. Seit seinem Weggang musste die Mannschaft aber einige Niederlagen einstecken.

«Erst hatte Issam uns nur mitgeteilt, dass er an der Vorauswahl eines Wettbewerbs teilnehmen würde. Als er es dann in die engere Auswahl geschafft hatte, eröffnete er uns, dass er den Verein vor dem Saisonende kurz nach der Februarpause verlassen müsse», berichtet der Vereinschef. Ein schwerer Schlag für die Mannschaft, die für ihn keinen passenden Ersatz in petto hat. «Auf unserem Niveau gibt es keine Verträge, die die Spieler zum Bleiben verpflichten. Jeder ist frei zugehen, wann er möchte», so der Präsident, der trotz allem vorhat, Issam bei der Suche nach der Liebe auf dem französischen Sender zuzuschauen.

Details zur Sendung durfte der Kicker offenbar nicht mit seinen Mannschaftskameraden teilen, auch Vereinsboss Lonsdorfer hat keine Information, wie es bei dem jungen Kicker derzeit liefe: «Ich glaube mich zu erinnern, dass die Dreharbeiten bis Juli dauern würden, wenn er es bis zum Ende durchzieht.»