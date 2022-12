Erneute Festnahme: Vom gläubigen Christ zum Frauenhasser – so skurril ist das Leben von Andrew Tate

Tates Kindheit

Am 1. Dezember 1986 wurde der Unternehmer als Emory Andrew Tate III in Washington geboren. Sein afroamerikanischer Vater war ein internationaler Schachmaster. Im USA-Ranking erreichte der begabte Spieler auf dem Höhepunkt seiner Karriere den 72. Platz. Auch Andrew zeigte schon in jungen Jahren ein Talent für Schach. Mit fünf nahm er bereits an Turnieren teil. Tates Mutter arbeitete als Catering-Assistentin. Er hat einen zwei Jahre jüngeren Bruder namens Tristan. Die Familie verbrachte einige Jahre in Chicago, bis sie ihren Wohnort nach Indiana verlegte. Nachdem sich Andrews Eltern scheiden ließen, zog er mit seiner Mutter und seinem Bruder nach Luton in England. In der Heimatstadt seiner Mutter wuchs er als gläubiger Christ auf.