Le Pen : Vom Kommunismus zum Rechtspopulismus – Das ehemalige Kohlerevier Frankreichs wählt Le Pen

«Uns ist es egal, ob jemand rechts oder links ist. Wir wollen, dass es den Arbeitern besser geht», sagte Marc Evrard, Enkel eines Bergarbeiters, der seinerzeit Kommunist war.

Das Denkmal der Bergarbeiter in Auchel. Wikicommons/Felouch Kotek

Vom ehemaligen Kohlebergwerk in Auchel ist nur ein Museum geblieben, die letzten Bergarbeitersiedlungen werden abgerissen. Früher wurde in der Region im Norden Frankreichs überwiegend kommunistisch gewählt. Seit einigen Jahren haben die Rechtspopulisten hier ihre größten Erfolge. Das hat sich auch bei der Präsidentschaftswahl bestätigt. Marine Le Pen hat in manchen Orten im Département Pas-de-Calais mit bis zu 75 Prozent abgeschnitten.

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat der 61-Jährige aus Auchel den Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon gewählt. «Ich habe ihm ein bisschen geglaubt», sagte Evrard, der in einem Café am Marktplatz sitzt. In der Stichwahl entschied er sich dann für «Marine», wie die langjährige Parteichefin des Rassemblement National von vielen genannt wird. Sie hat im Wahlkampf vor allem auf großzügige Wahlversprechen und Volksnähe gesetzt.

Er habe sich am «Staudamm» gegen Macron und dessen «Rente mit 65» beteiligen wollen, sagte Evrard, ein Ausdruck, den Le Pen aufgegriffen und umgedeutet hatte. Seit Jahren ist in Frankreich vom «republikanischen Staudamm» die Rede, wenn rechte und linke Parteien gemeinsam Kandidaten vom rechten Rand verhindern. Er wünsche sich «gute Löhne, die Rente mit 60 und Respekt», sagte Evrard.

Ehemalige Hochburg der Kommunisten wählt nun Rechtspopulistin

In Auchel war Le Pen in der ersten Runde auf 51 Prozent gekommen, in der Stichwahl auf 71 Prozent. Landesweit hatte sie mit 41,5 Prozent das beste Ergebnis in der Geschichte ihrer Partei eingefahren.

Dass die ehemalige Hochburg der Kommunisten nun die Rechtspopulistin wähle, habe vor allem einen Grund, meint Daniel Lecucq, ein Rentner: «Das Elend, und noch einmal das Elend.» «Es ist kaum zu glauben, wie die Preise seit 20 Jahren immer weiter angestiegen sind», schimpft er. «Wir haben genug von Macron, er hält uns für blöd, dabei müssen wir mit immer weniger Geld auskommen», meint auch die 58 Jahre alte Patricia Blondel. «Le Pen versteht uns, sie will Frankreich wieder so machen, wie es früher war», fügt sie hinzu.

Der zentristische Bürgermeister von Auchel, Philippe Berrier, will seinen 14.000-Einwohner-Ort nicht als Hochburg der extremen Rechten sehen. Der Erfolg Le Pens habe «vor allem soziale Gründe», meint er. Die Bevölkerung sei frustriert, weil ihre Lebensumstände sich verschlechterten. Wie Le Pens Partei RN bei den Parlamentswahlen abschneide, hänge auch davon ab, inwiefern sich die zersplitterte Linke einige.

Mehrheitswahlrecht benachteiligt kleine Parteien

Das französische Mehrheitswahlrecht bringt es mit sich, dass kleine Parteien bei der Wahl zur Nationalversammlung benachteiligt werden. So kam der RN 2017 auf etwa 13 Prozent, aber nur auf acht von 577 Sitzen in der ersten Kammer des Parlaments. Würde Frankreich nach dem Verhältniswahlrecht wählen, wie es der RN fordert, hätten sie 75 Sitze haben müssen.

2017 hatte der Kandidat von Macrons Partei sich noch mit 57 Prozent gegen den RN-Kandidaten durchgesetzt. Doch es sind Orte wie dieser, wo Le Pen sich die größten Hoffnungen machen kann, die Zahl der Abgeordneten zu erhöhen. Mit 15 Sitzen könnte der RN erstmals eine eigene Fraktion bilden. Es wäre der beste Beweis, dass Le Pens Strategie der Verwurzelung in der Fläche aufgegangen ist.