Bahamas: Vom Kreuzfahrtschiff gesprungen – zeigt ein Video, wie sich Haie Cameron nähern? 

Eine wohl tödlich endende Mutprobe: Cameron Robbins sprang auf den Bahamas in der Nacht ins Meer.

Die Mutprobe von Cameron Robbins auf einem Party-Kreuzfahrtschiff in den Bahamas endete am 24. Mai mit großer Wahrscheinlichkeit tödlich für den 18-Jährigen. Nachdem er in der Nacht und unter Gejohle seiner Freunde von Bord gesprungen war, verschwand er innerhalb Minuten im Dunkeln. Eine anschließende Suche nach dem angehenden Baseball-Star der Louisiana State University blieb erfolglos und wurde nach einigen Tagen eingestellt.