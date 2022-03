Luxemburg – Vom Ukraine-Krieg auf den Campingplatz Fuussekaul

Natalia mit ihren Kindern Platon (15) und Tania (5) auf dem Campingplatz in Heiderscheid. Vincent Lescaut/L'essentiel

Mobilheime, Spielplätze und Natur, so weit das Auge reicht. Normalerweise kommen die Gäste des Campingplatzes Fuussekaul in Heiderscheid im Norden Luxemburgs, um die frische Luft zu genießen. Doch seit einigen Wochen sind viele der Bewohner nicht mehr im Urlaub hier. In einem Bereich mit etwa 20 Chalets hat das Nationale Aufnahmeamt in Luxemburg, das von der Caritas verwaltet wird, Flüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg untergebracht. Am Mittwoch waren es fast 160 Personen.

Kaum aus der Ukraine angekommen und in Kirchberg registriert, wurden Natalia und ihre Kinder Platon und Tania vor einer Woche mit dem Bus dorthin gebracht. «Für uns ist das ungewöhnlich», sagt die Englisch-Lehrerin, «Es gibt nicht genug Gastfamilien für so viele Menschen. Aber wir sind in Sicherheit, deshalb müssen wir dankbar sein». Denn ihr Mann musste in der Ukraine bleiben.

«Ein Fahrer kam und sagte: ‹Wir müssen los›. Da haben wir alles stehen gelassen» Natalia

Sie und ihre Kinder selbst sind mit nichts gegangen, haben Hals über Kopf das Land verlassen. «Wir saßen am Tisch. Ein Fahrer kam vorbei und sagte: ‹Wir müssen los›. Da haben wir alles stehen gelassen», erzählt sie. In einem mit Menschen, Kindern und Tieren überfüllten Evakuierungszug fuhren sie nach Lwiw und gelangten mit Hilfe des Roten Kreuzes nach Polen. Angesichts des Flüchtlingszustroms und des vollen Lagers wurden sie nach Luxemburg weitergeleitet. «Ich wusste nur, dass es ein kleines Land ist», sagt sie.

Auf dem Campingplatz ist das Zusammenleben mit acht Personen in einer Hütte nicht immer einfach. «Es gibt zwei Toiletten, zwei Duschen und vier kleine Zimmer. Es ist beheizt und alles ist sauber», erzählt Natalia. Aber es sei nicht immer einfach, mit Leuten zusammenzuleben, die man nicht kennt. «Man muss Geduld haben. Jeder hat seinen eigenen Lebensstil, seine eigenen Gewohnheiten». Manchmal fangen einige Flüchtlinge an zu weinen. «Es ist hart. Den Krieg hat niemand erwartet», fährt die Mutter fort, die den Kopf hoch hält. «Ich habe dieses Glück, ich habe nie Angst vor dem Reisen gehabt».

Kein Arzt im Lager

Für Kinder gibt es einen Indoor-Spielplatz. Platon hat es schwerer, sich zu beschäftigen. «Die Jugendlichen versuchen, sich Französisch beizubringen über Apps auf dem Telefon», erzählt Natalia. «In der Ukraine habe ich Gitarre gespielt», erzählt der 15-Jährige, «die konnte ich nicht mitnehmen, das fehlt mir.»