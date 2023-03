Alex Murdaugh: Vom US-Staranwalt zum Doppelmörder – die Chronologie eines Niedergangs

In einem vielbeachteten Prozess ist der bekannte US-Anwalt Alex Murdaugh wegen Mordes an seiner Frau und seinem Sohn zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine Chronologie seines Niedergangs.

1 / 7 Der bekannte US-Anwalt Alex Murdaugh ist am 3. März wegen Mordes an seiner Frau und seinem Sohn zu lebenslanger Haft verurteilt worden. via REUTERS Am Tag zuvor war Alex Murdaugh des Doppelmordes schuldig gesprochen worden. REUTERS Das Gericht hat es als erwiesen angesehen, dass der 54-Jährige am 7. Juni 2021 seine Frau und seinen Sohn getötet hat. IMAGO/USA TODAY Network

Zweimal lebenslang ohne Aussicht auf Bewährung – am Freitag verhängte Richter Clifton Newman das Strafmaß gegen den bekannten Anwalt Alex Murdaugh. Der 54-Jährige war am Tag zuvor wegen des Mordes an seiner 52-jährigen Frau Maggie und seinem 22-jährigen Sohn Paul am 7. Juni 2021 schuldig gesprochen worden.

Die Causa Murdaugh fesselt die US-Öffentlichkeit seit Wochen, der sechswöchige Prozess legte den tiefen Sturz des prominenten US-Juristen offen: seine jahrelangen finanziellen Machenschaften, seine Opioid-Abhängigkeit und seine Lügen gegenüber den Behörden. Der Fall bot Stoff für Serien auf Netflix, HBO, CNN und Court TV.

Wer ist Alex Murdaugh überhaupt?

Der 54-jährige Murdaugh entstammt einer Juristenfamilie, die seit Jahrzehnten die Justiz in South Carolina mitgeprägt hat. Sein Vater, Großvater und Urgroßvater waren in einem Zeitraum von mehr als 80 Jahren Staatsanwälte in der Region, die Kanzlei der Familie beschäftigte Dutzende Anwälte.

«Während Generationen von Murdaughs Tausende von Menschen ins Gefängnis und Dutzende in den Todestrakt schickten, gewann die prominente Anwaltskanzlei der Familie Millionen von Dollar in Zivilprozessen, die meist aus tödlichen Verkehrsunfällen resultierten», schreibt die «Washington Post».

Wie stellte sich Alex Murdaughs Familie zusammen?

Am 14. August 1993 heiratete der Anwaltssohn Margaret «Maggie» Kennedy Branstetter, die aus dem ländlichen Kentucky stammte. Das Paar bekam zwei Söhne: Richard Jr., bekannt als «Buster», im Jahr 1996, und Paul im Jahr 1999.

Die Familie besaß ein über sieben Millionen Quadratmeter großes Grundstück in Islandton im US-Staat South Carolina. Durch das weitläufige Jagdanwesen, das sie Moselle tauften, führt ein Fluss. Dort konnten die Murdaughs angeln und Kajak fahren. Ihr Haus mit vier Schlafzimmern stand neben einem Bauernhof.

Was geschah vor dem Mord an Maggie und Paul Murdaugh?

Paul war wegen des Todes seiner ehemaligen Freundin Mallory Beach (19) bei einem Bootsunfall am 24. Februar 2019 angeklagt worden. Die Anwaltskanzlei Murdaugh teilte der Familie der getöteten Frau damals mit, dass sich Paul Murdaugh keinen außergerichtlichen Vergleich leisten könne. Daraufhin beantragte die Familie von Mallory Beach eine gerichtliche Anordnung, damit der jüngere der Murdaughs seine Bankunterlagen offenlegen müsse.

Eine Anhörung war für den 10. Juni 2021 angesetzt worden – drei Tage vor dem Termin wurde Paul Murdaugh getötet.

Wie standen die Finanzen um Alex Murdaugh?

Nach der Finanzkrise von 2008 geriet Alex Murdaugh in eine Abwärtsspirale von Krediten und Ausgaben, die ihn schließlich dazu brachte, fast neun Millionen Dollar von seinen Anwaltspartnern und Kunden zu ergaunern. Am Tag des Mordes war ein Mitarbeiter der Kanzlei in Murdaughs Büro gestürmt und forderte Auskunft über den Verbleib von 792.000 Dollar an Gebühren aus einem lukrativen Gerichtsfall, die in der Kasse fehlten.

Was passierte am 7. Juni 2021?

Vor Gericht sagte Murdaugh aus, er sei kurz nach 22 Uhr nach Moselle zurückgekehrt und habe die Leichen seiner Frau und seines Sohnes vor den Hundehütten entdeckt. Die Polizei stellte später fest, dass die beiden gegen 21 Uhr getötet worden waren. Laut einem Bericht des Gerichtsmediziners waren sie mit mehreren Schüssen aus verschiedenen Waffen getötet worden. Murdaugh rief damals von sich aus die Polizei, um den Fund zu melden.

Was war das Motiv für die Tat?

Die Staatsanwaltschaft gab an, der Angeklagte habe das gestohlene Geld unter anderem gebraucht, um seine Opioid-Abhängigkeit zu finanzieren. Nach Darstellung der Anklage befürchtete Murdaugh im Sommer 2021, dass er bald auffliegen würde – und wollte das mit der Ermordung seiner Frau und seines Sohnes verhindern und sich Zeit erkaufen.

Warum fanden die Geschworenen Alex Murdaugh schuldig?

Der Angeklagte verstrickte sich in seinen Aussagen in Widersprüche, vor allem bezüglich der Zeit seiner Ankunft im Haus. Zum Verhängnis wurde Murdaugh letztlich ein Handyvideo, das sein Sohn kurz vor dessen Ermordung aufnahm. Darin sind die Stimmen von allen drei Murdaughs zu hören.